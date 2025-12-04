Lavoratori in nero e due clandestini sospesa l' attività di un laboratorio tessile

Nella giornata di martedì scorso, 2 dicembre, la Polizia di Stato e l’Ispettorato del Lavoro di Modena hanno effettuato effettuato una specifica attività finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto dell’immigrazione clandestina e del lavoro sommerso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Lavoratori in nero e due clandestini, sospesa l'attività di un laboratorio tessile

Altri contenuti sullo stesso argomento

All'interno dell’attività erano impiegati quattro lavoratori totalmente in nero e altri quattro assunti in modo irregolare - facebook.com Vai su Facebook

Raccoglitori d'uva in nero, blitz della Finanza: in 12 cercano di fuggire nei vigneti ma vengono bloccati, denuncia e multa da 48 mila euro - Impegnati nella raccolta dell'uva, i lavoratori hanno visto arrivare la guardia di finanza e hanno cercato di scappare. Come scrive ildolomiti.it

Carabinieri nelle sedi di tredici big della moda: chiesta la consegna di atti per verifiche su caporalato e sfruttamento del lavoro - I carabinieri hanno bussato alle sedi di Versace, Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off- Si legge su ilfattoquotidiano.it

Lotta al lavoro nero a Varese: raffica di multe della Guardia di Finanza. In un’azienda c’erano 22 dipendenti “nascosti” - Sanzioni fino a 244mila euro a tredici datori, altrettante sospensioni. msn.com scrive

Blitz contro il lavoro nero. Carabinieri nei campi: tre aziende agricole sospese - Operazione dei militari dell’Arma: otto gli operai senza contratto, di cui uno clandestino. Si legge su msn.com

Siracusa. Tra sporcizia e lavoratori in nero, scovata pistola clandestina e proiettili: chiuso ristorante ‘fuorilegge’ in Ortigia - I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e coadiuvati da personale dell’ASP, hanno effettuato una serie di controlli nelle attività di ristorazione dell’isol ... Come scrive libertasicilia.it

Più di 40 lavoratori senza contratto, clandestini e fabbriche-dormitorio - Il gruppo di Lavoro interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalla Prefettura di Prato (e di cui fanno parte polizia di stato, arma dei carabinieri, guardi ... Si legge su firenzetoday.it