Scuola aperte le iscrizioni alle prime classi per il nuovo anno scolastico | come fare domanda

Sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026-2027 in Brianza. Le famiglie interessate possono presentare la domanda seguendo le procedure indicate dalle scuole, rispettando le scadenze previste. È importante verificare le modalità di iscrizione e i documenti necessari per garantire una partecipazione regolare e senza inconvenienti.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alle prime classi in Brianza per l'anno scolastico 2026-2027. Da oggi, 13 gennaio, fino al 14 febbraio sarà possibile presentare le domande online per il primo - dalla prima alle medie inferiori - e secondo ciclo di istruzione, ovvero le superiori.

