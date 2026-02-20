Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza | un confronto a Firenze con oltre 250 esponenti del mondo della scuola

La Fondazione Franchi ha organizzato un convegno a Firenze, attirando oltre 250 esperti del settore scolastico. La causa è il crescente bisogno di proteggere le scuole dagli attacchi informatici e di integrare l’intelligenza artificiale nell’educazione. Durante l’evento, si sono affrontate le sfide della sicurezza digitale e le opportunità offerte dalla tecnologia. La partecipazione massiccia dimostra quanto sia urgente discutere di queste tematiche. L’incontro si è svolto presso l’Educandato Statale SS, coinvolgendo docenti, tecnologi e rappresentanti delle istituzioni.

Ampia partecipazione al convegno "Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza nella scuola: la sfida della sicurezza digitale e dell'apprendimento", promosso dalla Fondazione Franchi, realtà fiorentina impegnata nel mondo della scuola e dell'innovazione, che si è svolto a Firenze presso l'Educandato Statale SS. Annunziata. Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza: confronto a FirenzeFirenze, 19 febbraio 2026- Grande partecipazione al convegno Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza nella scuola: la sfida della sicurezza digitale e dell'apprendimento, promosso dalla Fondazione