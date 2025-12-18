Cgil Sondrio | eletta la nuova segreteria provinciale
Durante l’Assemblea generale della Camera del Lavoro di Sondrio, tenutasi a Tresivio il 18 dicembre 2025, si è conclusa con l’elezione della nuova Segreteria provinciale della Cgil. Un momento importante per rafforzare l’impegno e la rappresentanza dei lavoratori sul territorio, segnando un nuovo passaggio nella storia della regione.
In occasione dell'Assemblea generale della Camera del Lavoro di Sondrio, riunitasi a Tresivio nella giornata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, è stata eletta la nuova Segreteria della Cgil di Sondrio.Le nomineAd affiancare la neo-eletta Segretaria generale della Camera del Lavoro provinciale.
