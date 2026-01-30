Filcams Cgil Como Erica Caldarelli eletta nuova segretaria generale

Questa mattina a Como Erica Caldarelli è stata eletta nuova segretaria generale della Filcams Cgil. La nomina è arrivata durante l’assemblea annuale, dove i membri hanno approvato la sua candidatura su proposta dei centri regolatori e su indicazione della segretaria generale nazionale. Caldarelli prende il posto di chi ha guidato finora la categoria, pronta a portare avanti nuove iniziative sul territorio.

È Erica Caldarelli la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Como. L’elezione è avvenuta nella giornata di oggi, 30 gennaio 2026, durante l’assemblea generale della categoria, che ha votato su proposta dei centri regolatori e su indicazione della segretaria generale di Filcams Cgil.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Filcams Cgil Erica Caldarelli eletta Segretaria generale della Filcams CGIL di Como Eletta la nuova segretaria generale della Cisl scuola Abruzzo Molise La Cisl scuola Abruzzo Molise ha eletto la sua nuova segretaria generale, Elisabetta Merico. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Filcams Cgil Como, la nuova segretaria della Filcams Cgil è Erica CaldarelliNella giornata di oggi, 30 gennaio 2026, l’Assemblea generale della Filcams Cgil Como, su proposta dei centri regolatori e con l’indicazione della Segretaria generale Filcams Lombardia Antonella Prot ... comozero.it Servizi strumentali al Policlinico di Foggia, CGIL-FP e Filcams: Subito una società in house del PoliclinicoServizi strumentali al Policlinico di Foggia, CGIL-FP e Filcams: Subito una società in house del Policlinico FOGGIA – Basta soluzioni tampone: va avviato subito il percorso per costituire una socie ... statoquotidiano.it la #Filcams #Cgil Varese annuncia la fine della protesta che aveva armato di bandiere e fischietti gli addetti alle #pulizie a #Malpensa - facebook.com facebook Elezioni rsu punti vendita #UnicoopFirenze, la #Filcams #Cgil ottiene 9 delegati su 10: "Grandissimo risultato" #Livorno #Collesalvetti x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.