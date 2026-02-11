Flavio Cobolli in crisi nera | battuto in meno di un’ora da Jack Pinnington Jones a Dallas
Flavio Cobolli fa ancora fatica e questa volta in meno di un’ora lascia il torneo di Dallas. L’azzurro, testa di serie numero 4, viene sconfitto senza troppe pretese dal britannico Jack Pinnington Jones, che vince 6-2, 6-2 in 54 minuti. Cobolli si ferma subito agli ottavi, dove dovrà affrontare uno tra James Duckworth e Eliot Spizzirri.
Arriva un'altra brutta sconfitta per Flavio Cobolli, che esce subito di scena anche nell' ATP 500 di Dallas: l'azzurro, accreditato della testa di serie numero 4, viene rapidamente battuto dal qualificato britannico Jack Pinnington Jones, che si impone con un duplice 6-2 in appena 54 minuti di gioco, ed agli ottavi affronterà uno tra l'australiano James Duckworth e la wild card statunitense Eliot Spizzirri. Nel primo set dall'1-0 30-30 per Cobolli, il britannico inanella dodici punti consecutivi, trovando il break a zero nel terzo game, portandosi sul 3-1 ed andando sullo 0-30 sul servizio dell'azzurro nel quinto gioco.
