Fiumicino chiude la biblioteca Giulio Regeni di Villa Guglielmi

La biblioteca Giulio Regeni di Villa Guglielmi a Fiumicino chiude temporaneamente per le festività natalizie. La riapertura avverrà a gennaio con un nuovo assetto orario, offrendo ai cittadini un rinnovato spazio di cultura e lettura. Un’opportunità per iniziare il nuovo anno con idee e progetti, pronti a tornare a vivere un punto di riferimento per la comunità.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – La biblioteca civica di Villa Guglielmi chiude temporaneamente durante le festività natalizie e riaprirà a gennaio con un nuovo assetto orario. Una decisione legata al forte calo di presenze che caratterizza questo periodo dell’anno, tra ferie e sospensione delle attività universitarie. Date di chiusura. La Biblioteca civica “G. Regeni” resterà chiusa al pubblico da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026, compresi. La misura è stata formalizzata attraverso un’apposita ordinanza sindacale e riguarda la sede di Villa Guglielmi, che nei giorni delle festività registra tradizionalmente una riduzione significativa dell’affluenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

