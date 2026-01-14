Fiumicino | riperimetrazione riserva e sviluppo aeroportuale Consiglio comunale approva proposta
Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato una proposta relativa alla riperimetrazione del vincolo della Riserva naturale statale del Litorale Romano. Questa decisione influisce sul futuro sviluppo aeroportuale e sulla tutela ambientale del territorio. La modifica della delimitazione mira a trovare un equilibrio tra esigenze di crescita e conservazione, rispettando le norme vigenti e le caratteristiche naturali dell’area.
Il Consiglio comunale di Fiumicino ha recentemente approvato una proposta fondamentale riguardante la riperimetrazione del vincolo della Riserva naturale statale del Litorale Romano. Questa decisione è parte di un procedimento più ampio, che si concentra sulle prospettive di sviluppo dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”. Il Comune di Fiumicino ha ribadito con fermezza il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e agricolo presente sul territorio, partecipando in modo attivo alla definizione di uno sviluppo aeroportuale che sia compatibile con la salvaguardia dell’area protetta e con la crescita equilibrata della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
