Fiumi di droga dalla Spagna a Reggio Emilia sequestrati altri 9 chili di cocaina marchiata ‘Topolino’ | due arresti

Reggio Emilia, 25 febbraio 2026 – Nove chilogrammi di cocaina sequestrati e due trafficanti arrestati. Il carico di droga è stato intercettato dai carabinieri reggiani a Cesano Boscone, nell’hinterland milanese, sorprendendo all’interno di un’autorimessa due dominicani, un 26enne residente a Cavriago e un 44enne residente in Spagna mentre armeggiavano attorno ad una Seat Leon. I militari hanno scovato un doppio fondo ricavato nel baule posteriore, accessibile attraverso un sistema ad hoc: qui sono stati rinvenuti 8 panetti di cocaina marchiati con la decalcomania di Topolino, per un peso di circa 9 kg lordi. I due corrieri sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori li stavano tenendo d’occhio e pedinando da tempo, dopo che lo scorso 13 gennaio avevano intercettato sulla via Emilia a Gaida un carico da 12 kg sempre in un doppio fondo di un’auto con targa spagnola, arrestando un 34enne sempre dominicano che apparterrebbe alla stessa presunta organizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

