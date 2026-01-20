Fiumi di droga scacco alla ‘cupola’ albanese | arresti e perquisizioni da Reggio Emilia in mezza Europa

Nelle prime ore di oggi, Reggio Emilia ha visto un’operazione di vaste proporzioni contro il traffico di droga, con arresti e perquisizioni che si sono estese in tutta Europa. L’intervento mira a smantellare la rete della ‘cupola’ albanese e a contrastare il flusso illecito di sostanze stupefacenti. Questa azione rappresenta un passo importante nella lotta al narcotraffico internazionale, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine italiane e europee.

Reggio Emilia, 20 gennaio 2026 – Un duro colpo al narcotraffico internazionale è stato inflitto alle prime luci dell'alba di oggi. La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha dato il via a una vasta operazione, denominata in codice "Sturl One", che ha portato allo smantellamento di una potente organizzazione criminale di matrice albanese, radicata in Italia ma con ramificazioni in diversi Paesi europei. Il blitz di polizia all'alba e le accuse. L'attività operativa è scattata contemporaneamente in diverse città, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bologna.

