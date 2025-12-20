Operazione Alto impatto 4 arresti per droga | sequestrati 50 chili di cocaina e oltre 30 di marijuana

La polizia, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, ha arrestato quattro persone e deferito in stato di libertà altre quattro, tra cui tre titolari di cannabis shop che detenevano illecitamente inflorescenze di cannabis sativa, destinate alla vendita. Gli agenti della squadra mobile, nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Firenze, operazione antidroga: sequestrati oltre 7 chili di marijuana, hashish e cocaina. Arrestati due uomini Leggi anche: Droga in un’azienda agricola. Sequestrati 1,3 chili di marijuana. Proprietario agli arresti domiciliari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stretta della polizia sul Foggiano: in un mese, 15 operazioni 'Alto impatto' e 61 servizi straordinari di controllo del territorio; OPERAZIONE ALTO IMPATTO DELLA POLIZIA DI STATO FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DEI CONNESSI REATI DI CRIMINALITÀ DIFFUSA. - Questura di Varese | Polizia di Stato; Operazione “alto impatto” a Gioiosa Ionica: un arresto e centinaia di controlli; Bolzano, operazione ad alto impatto: pusher in manette, una denuncia e un’espulsione. Operazione "Alto impatto" anche a Milano, Polizia arresta 51 persone - Ha coinvolto anche Milano l'operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi di criminalità ... ansa.it

Operazione “Alto Impatto”, ad Avezzano task force in campo, un arresto e 246 identificati - La Polizia di Stato di L’Aquila, nel pomeriggio e nella serata di ieri, 4 dicembre, ha nuovamente condotto nella ... marsicalive.it

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato: 384 arresti in tutta Italia. Controlli e sequestri anche nel Catanzarese - I controlli effettuati nei territori di Catanzaro e Lamezia Terme hanno consentito di identificare 263 persone e controllare 123 veicoli ... msn.com

Bolzano, operazione ad alto impatto: pusher in manette, una denuncia e un’espulsione - facebook.com facebook

Nel distretto #tribale di #Orakzai una notizia ad alto impatto circola più velocemente delle conferme ufficiali. Numeri, catture e silenzi #istituzionali si intrecciano in una #zona dove la #violenza non è mai solo #militare x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.