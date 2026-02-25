Fiume Secchia ' laboratorio di idee' al via un percorso partecipato

L'iniziativa verrà illustrata il prossimo 28 febbraio al Polo Scolastico Leonardo Da Vinci. L'invito è rivolto in particolare a cittadini e associazioni Il fiume Secchia al centro di un laboratorio sulle nuove forme di partecipazione democratica riguardanti lo sviluppo sostenibile e l’uso del territorio. L'Ente Parchi Emilia Centrale invita i cittadini, le associazioni e tutti i portatori di interesse alla presentazione del percorso partecipativo dedicato alla elaborazione di progetti riguardanti il Fiume Secchia che potranno condurre alla istituzione di un Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto. L’appuntamento è fissato a Modena per sabato 28 febbraio 2026 dalle 9:30 alle 13:30, nell’aula magna del Polo Scolastico Leonardo, in via Leonardo Da Vinci 300. L’incontro vedrà la partecipazione della Regione Emilia Romagna, con l’intervento dell’assessora a Parchi e Forestazione Gessica Allegni e del Comune di Modena con l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

