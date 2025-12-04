Entra nel Flow al Volta di Borgonovo un laboratorio partecipato tra idee e creatività
Venerdì 28 novembre si è svolto il laboratorio partecipato "Entra nel Flow: Immaginiamo il Futuro Migliore" all'Istituto tecnico commerciale "Alessandro Volta" di Borgonovo. L'evento ha coinvolto istituzioni, organizzazioni, associazioni, cittadini, ragazze e ragazzi in uno spazio dedicato a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Estra: il primo impianto di grid reverse flow per biometano in Italia entra ufficialmente in esercizio regolare - facebook.com Vai su Facebook
"Entra nel Flow", al Volta di Borgonovo un laboratorio partecipato tra idee e creatività - Un pomeriggio di confronto con cittadini, istituzioni e associazioni per progettare il futuro della Casa della comunità ... Scrive ilpiacenza.it
Il Future lab al “Volta” di Borgonovo: per rafforzare il legame con la Casa della Comunità - Future lab “Entra nel flow: immaginiamo il futuro migliore” - piacenzasera.it scrive