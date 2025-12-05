Rottamazione quater 9 dicembre ultimo giorno per pagare la rata
(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il pagamento della rata della Rottamazione-quater scaduta il 30 novembre scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 dicembre, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti qualora i termini coincidano con giorni festivi. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
