Rottamazione quater nuova scadenza a febbraio per chi ha saltato una rata
Il Governo ha prorogato al febbraio prossimo la scadenza per la rottamazione quater, dopo che alcuni contribuenti non hanno pagato la seconda rata. La misura si rivolge a chi ha già versato la prima quota, ma ha saltato il termine successivo, creando così un nuovo margine di tempo per regolarizzarsi. Molti di questi contribuenti avevano già fatto domanda, ma si sono trovati in difficoltà con i pagamenti.
C’è una nuova possibilità per chi vuole mettersi in regola. Si tratta della rottamazione quater, ma la seconda possibilità è per una platea ristretta di contribuenti, ovvero chi ha versato la prima rata ma non è riuscito a rispettare la scadenza della successiva. A questi è data la possibilità di rimettersi in regola con una nuova scadenza. Si tratta di una data a breve distanza, ma che rispetto alla scadenza di novembre dovrebbe permettere a molti di riuscire nei pagamenti. Entro il 28 febbraio 2026 sarà possibile evitare il ritorno integrale del debito con sanzioni e interessi. Il calendario però non cambia e le future date restano le stesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Rottamazione quater, ecco perché potrebbe esserci una nuova scadenza
La possibile proroga della Rottamazione Quater sta attirando l’attenzione del Parlamento, con la Lega che propone di riaprire i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali.
Rottamazione quater, perché c’è ancora una settimana per pagare la rataLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rottamazione entro il 9 marzo: nessun recupero per i ritardatari di novembre; Rottamazione quinquies, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: dalle rate alle multe; AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES; Rottamazione quinquies, quater e ravvedimento speciale, al voto gli emendamenti al Milleproroghe 2026.
Rottamazione quater, riaperti i termini per chi è decaduto: c’è tempo fino al 28 febbraioRiaperti i termini per una platea ben precisa di contribuenti: chi, pur avendo versato la prima rata entro il 31 luglio 2025, non è riuscito a rispettare la scadenza successiva del 30 novembre ... msn.com
Rottamazione Quinquies e rottamazione Quater: attenzione alle scadenze senza paracaduteLa novità più rilevante della Rottamazione-quinquies è l’eliminazione del termine di grazia. Mentre nelle precedenti edizioni era possibile ritardare il pagamento fino a 5 giorni senza perdere il ... quotidianodiragusa.it
Rottamazione quater, bollettino della rata del 28 febbraio 2026 non disponibile Si può scaricare online in pochi passaggi - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Rottamazione delle cartelle x.com
Bollettini di pagamento rottamazione quater Buona domenica a tutti, dovrei scaricare i bollettini di pagamento della rottamazione quater per un paio di clienti ma ad oggi non sono presenti nell’area “documenti” della definizione agevolata. Lo stesso é anche p facebook