C’è una nuova possibilità per chi vuole mettersi in regola. Si tratta della rottamazione quater, ma la seconda possibilità è per una platea ristretta di contribuenti, ovvero chi ha versato la prima rata ma non è riuscito a rispettare la scadenza della successiva. A questi è data la possibilità di rimettersi in regola con una nuova scadenza. Si tratta di una data a breve distanza, ma che rispetto alla scadenza di novembre dovrebbe permettere a molti di riuscire nei pagamenti. Entro il 28 febbraio 2026 sarà possibile evitare il ritorno integrale del debito con sanzioni e interessi. Il calendario però non cambia e le future date restano le stesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quater, nuova scadenza a febbraio per chi ha saltato una rata

La possibile proroga della Rottamazione Quater sta attirando l’attenzione del Parlamento, con la Lega che propone di riaprire i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali.

