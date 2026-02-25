Firenze Teatro di Rifredi | Elio con La rivalutazione della tristezza

FIRENZE – Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 alle 21 al Nuovo Rifredi Scena Aperta Elio, accompagnato al pianoforte da Alberto Tafuri, mette in scena “La rivalutazione della tristezza”, un ironico viaggio alla ricerca di una riabilitazione di quel sentimento che sempre viene associato a momenti negativi. Una produzione International Music and Arts. La riscoperta della tristezza, temuta e rimossa nella società contemporanea, avviene attraverso le parole e le note di grandi artisti italiani e internazionali. Dunque, Elio, Tafuri – suo compagno di strada in molte avventure musicali, da X Factor agli spettacoli degli ultimi anni – e un repertorio speciale, potremmo dire dell’anima o della psiche o dell’inconscio, chissà. Attraverso le parole e le note di grandi artisti – da Catullo a Virginia Woolf, da Munch a Paperino – cercano di restituire nobiltà e necessità a questo sentimento che attraversa la storia dell’arte e ogni forma di espressione umana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

