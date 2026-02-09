Teatro della Pergola | Sabato domenica e lunedì di Eduardo e Le Dieu du carnage di Yasmina Reza a Rifredi

Alla Pergola di Firenze arrivano due grandi spettacoli: “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo e “Le Dieu du carnage” di Yasmina Reza. Fino a lunedì, gli attori Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma interpretano le commedie che parlano di famiglia, ognuna con il suo stile. Due appuntamenti che portano in scena temi diversi ma legati tra loro, e che attirano il pubblico fiorentino.

Famiglie diversamente in scena, dalla tradizione napoletana alla ferocia contemporanea, per vivere il teatro come specchio (spesso scomodo) delle nostre relazioni più intime. L'intramontabile commedia di Eduardo De Filippo, scritta nel 1959, esplora con ironia i meccanismi delle relazioni parentali che si agitano attorno a un pranzo domenicale. In scena una compagnia di interpreti guidati da Teresa Saponangelo (nel ruolo di Rosa) e Claudio Di Palma (interprete di Peppino), con cui De Fusco scandaglia le contraddizioni familiari attraverso una regia fedele all'originale, svelando la profonda umanità e tenerezza dei personaggi, che troveranno poi nella riconciliazione un simbolo di compattezza di fronte alle difficoltà.

