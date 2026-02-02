Teatro di Rifredi | la festa per i 40 anni con I coniugi Ubu di Angelo Savelli

Il Teatro di Rifredi ha festeggiato i suoi 40 anni con una rappresentazione di

Firenze, 2 febbraio 2026 - Arte, pensiero e comunità. Siamo alla vigilia del primo conflitto mondiale, quando la Società di Mutuo Soccorso, fondata nel 1883 a Rifredi, cuore operaio della città, inaugurò la propria sede alla confluenza di Viale Vittorio Emanuele, vicino Piazza Dalmazia: l'area conteneva uno spazio per il teatro e le feste sociali, un palcoscenico a doppia bocca d'opera per gli spettacoli invernali ed estivi - per i quali venne allestita una vasta arena fuori dal fabbricato - e poteva contenere fino a duemila persone. Incendiata nel 1921 dalle squadracce fasciste, divenne durante il regime proprietà del PNF, che la utilizzava come Casa del Fascio intitolata a Filippo Corridoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

