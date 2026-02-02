Il Teatro di Rifredi ha festeggiato i suoi 40 anni con una rappresentazione di

Firenze, 2 febbraio 2026 - Arte, pensiero e comunità. Siamo alla vigilia del primo conflitto mondiale, quando la Società di Mutuo Soccorso, fondata nel 1883 a Rifredi, cuore operaio della città, inaugurò la propria sede alla confluenza di Viale Vittorio Emanuele, vicino Piazza Dalmazia: l'area conteneva uno spazio per il teatro e le feste sociali, un palcoscenico a doppia bocca d'opera per gli spettacoli invernali ed estivi - per i quali venne allestita una vasta arena fuori dal fabbricato - e poteva contenere fino a duemila persone. Incendiata nel 1921 dalle squadracce fasciste, divenne durante il regime proprietà del PNF, che la utilizzava come Casa del Fascio intitolata a Filippo Corridoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro di Rifredi: la festa per i 40 anni con "I coniugi Ubu" di Angelo Savelli

Approfondimenti su Rifredi Teatro

Il Teatro Nuovo Rifredi presenta la prima nazionale di

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Rifredi Teatro

Argomenti discussi: Virgilio Sieni presenta Corale; La grande festa di Rifredi, la prima de I coniugi Ubu per i 40 anni del teatro; I coniugi Ubu e i 40 anni dalla riapertura di Rifredi; Manetti: 'Teatro Rifredi patrimonio culturale e civile per Firenze e per la Toscana'.

Teatro di Rifredi: la festa per i 40 anni con I coniugi Ubu di Angelo SavelliIn occasione dei quarant'anni dalla riapertura, in scena da domani all'8 febbraio la prima nazionale dell'opera liberamente ispirata a Ubu Re di Alfred Jarry, anticipatore di Futurismo, Dadaismo e S ... lanazione.it

Il Teatro di Rifredi festeggia 40 anni con la prima de I coniugi Ubu, Manetti: Patrimonio per tutta la ToscanaDal 3 all'8 febbraio in scena l'opera liberamente ispirata a Ubu Re di Alfred Jarry anticipatore del dadaismo, del surrealismo ... intoscana.it

Con il debutto in prima nazionale de I coniugi Ubu il 3 febbraio, ore 21, il Teatro della Toscana presenta al Nuovo Rifredi Scena Aperta la sua nuova produzione, scritta e diretta da Angelo Savelli, e apre ufficialmente i festeggiamenti per un traguardo prestigio facebook