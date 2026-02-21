stop ai monopattini a firenze il tar non sospende la delibera

Il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di sospendere la delibera del Comune di Firenze che vieta l’uso dei monopattini dal primo aprile. La decisione arriva dopo che le aziende avevano segnalato problemi di sicurezza e di gestione delle aree pubbliche. La sospensione della misura potrebbe avere conseguenze sulla mobilità cittadina, che si affida sempre più a mezzi alternativi. La questione rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera con cui il Comune di Firenze ha deciso lo stop a partire dal 1° aprile dei monopattini in sharing, un servizio che ormai dilaga in tutte le grandi città europee. A chiedere il provvedimento cautelare era stata la società Bird, azienda internazionale nel settore della micromobilità, che dopo il rigetto della sospensiva ha annunciato che proseguirà il ricorso: «La battaglia non è conclusa. Il pronunciamento cautelare non entra nel merito della legittimità del provvedimento e per questo andremo avanti per far valere le nostre ragioni contro uno stop che riteniamo ingiustificato e sproporzionato». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird ha fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Firenze.

TAR Toscana: stop (per ora) alla richiesta di Bird contro la fine dei monopattini in sharingIl TAR Toscana ha respinto temporaneamente la richiesta di Bird Rides Italy contro il Comune di Firenze, che aveva deciso di terminare il servizio di monopattini in sharing.

