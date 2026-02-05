Fiorentina Paratici si presenta | Ecco perché ho scelto di venire qui Dobbiamo accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!

Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina e spiega le ragioni della sua scelta. In conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo dei viola dice che nei prossimi quattro mesi bisogna mettersi in testa di soffrire per salvarsi. Paratici sa che il momento è difficile, ma si impegna a lavorare duramente per tentare di risollevare la squadra.

Approfondimenti su Fiorentina Paratici

Ultime notizie su Fiorentina Paratici

Fiorentina, Paratici si presenta come nuovo direttore sportivo viola. Tra poco la conferenza stampaIn casa Fiorentina è ufficialmente iniziata l’era di Fabio Paratici. Il dirigente ex Tottenham è arrivato nel pomeriggio di ieri a. tuttomercatoweb.com

Paratici si presenta: La Fiorentina per me è una grande opportunità: non una scelta incosciente ma coraggiosaGiornata dal sapore storico quella di oggi al Viola Park: alle 13 infatti, presso il media center del centro sportivo, ha preso la parola il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ... firenzeviola.it

DS PARATICI "Ho deciso di venire alla Fiorentina a metà dicembre. In una situazione che poteva sembrare da incosciente, ma invece è coraggiosa. Coraggiosa perché pondera i motivi per cui la fa: ho pensato che la Fiorentina abbia una grande proprietà x.com

Le priorità di Paratici alla #Fiorentina. Mettere in ordine, più che programmare facebook