Fiorentina-Jagiellonia Vanoli | In coppa voglio vedere la mentalità giusta Gudmundsson può giocare

Firenze, 25 febbraio 2026 - Vigilia di Conference League per la Fiorentina, che domani affronterà lo Jagiellonia nella gara di ritorno (18.45) dopo lo 0-3 dell'andata. Squadra viola piuttosto sicura del passaggio del turno, ma resta vietato abbassare la guardia. Questa la presentazione di Paolo Vanoli dal Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park. "Sicuramente l'aspetto più importante è il passaggio del turno ma voglio vedere anche la mentalità di una squadra che vuol passare dopo aver vinto l'andata. Lo si è visto bene al playoff di agosto: mai sottovalutare la seconda partita. All'andata lo Jagiellonia ha fatto un buon possesso. Vincere però aiuta a vincere, sotto l'aspetto della mentalità sarà un esame molto importante". Come si gestisce questo largo vantaggio? "Tutti i momenti sono adatti per migliorarci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

