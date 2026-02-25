Fiorentina-Jagiellonia Vanoli non si fida | Vietato sottovalutarli voglio continuità

Viola al completo per il ritorno di Conference: test per Rugani e focus sulla difesa per blindare gli ottavi. La Fiorentina si appresta a blindare la qualificazione agli ottavi di Conference League nella sfida di ritorno contro lo Jagiellonia, forte del perentorio 3-0 maturato nel match d’andata. Nonostante il rassicurante vantaggio, il tecnico Paolo Vanoli ha alzato la guardia durante la conferenza stampa odierna al Viola Park, esigendo dai suoi uomini una prova di maturità e continuità. L’obiettivo del club gigliato è consolidare il trend positivo che ha portato alla striscia di due clean sheet consecutivi, segnale inequivocabile di una ritrovata solidità difensiva basata su marcature preventive più efficaci e una gestione del possesso finalizzata alla fase di non possesso. Il bollettino medico sorride finalmente alla Viola: «Domani avrò l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per i calciatori non inseriti nella lista UEFA», ha annunciato l’allenatore, confermando il pieno recupero degli elementi chiave per le rotazioni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Jagiellonia Fiorentina, Vanoli rivoluziona la squadra con un turnover estremoLa Fiorentina ha deciso di cambiare completamente la formazione per la sfida contro lo Jagiellonia in Conference League, a causa delle recenti difficoltà in campionato.

Jagiellonia Fiorentina, turnover estremo: Vanoli rivoluziona così la squadra!La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si svolge a causa di una sfida di Conference League.

Temi più discussi: Jagiellonia-Fiorentina, Vanoli: Spirito da provinciale, lotteremo fino alla fine; Fiorentina super: Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore affondano lo Jagiellonia; Jagiellonia Bialystok - Fiorentina (0-3) Conference League 2025; Fiorentina, Vanoli: Ogni partita è importante ma è ovvio che il pensiero al campionato c'è.

Fiorentina, Vanoli: Vietato sottovalutare lo Jagiellonia. Dobbiamo migliorare nei finaliDopo lo 0-3 maturato nella gara di andata del playoff di Conference League a Bialystok, la Fiorentina si appresta a scendere nuovamente in campo contro. tuttomercatoweb.com

Vanoli non si fida dello Jagiellonia: rotazioni calibrate per rischiare il minimoVietato rischiare. Lo impone Paolo Vanoli alla Fiorentina, come spiega Repubblica (edizione Firenze): complice la partita in casa e la gara contro l'Udinese in programma solo ... firenzeviola.it

Segui LIVE la conferenza stampa pre Fiorentina-Jagiellonia youtube.com/live/QB_vs1mSV… x.com

Fiorentina-Jagiellonia: la squadra viola non deve sottovalutare Pululu - facebook.com facebook