Fiorentina in Conference | Gudmundsson in dubbio per la trasferta con lo Jagiellonia

Gudmundsson rischia di saltare la partita contro lo Jagiellonia a causa di un infortunio alla caviglia. La Fiorentina sta preparando la trasferta, ma il giocatore islandese si sta ancora riprendendo dagli ultimi allenamenti. La squadra si allena con attenzione per valutare se potrà contare su di lui.

FIRENZE – Dopo la vittoria di Como e il giorno di riposo concesso da mister Vanoli, la Fiorentina ha ripreso la preparazione. Due gruppi di lavoro, con i titolari che hanno effettuato prevalentemente lavoro di scarico in palestra, mentre tutti gli altri si sono allenati sul campo concentrandosi anche su esercitazioni tecnico-tattiche. In vista della partita di giovedì in Polonia contro lo Jagiellonia, andata dei play-off di Conference League, è fortemente in dubbio la convocazione di Albert Gudmundsson, reduce da un trauma distorsivo alla caviglia sinistra subito nove giorni fa. Non saranno disponibili per la trasferta in terra polacca, oltre all’infortunato lungodegente Lamptey, anche i calciatori esclusi dalla Lista Uefa della Fiorentina, ovvero Brescianini, Christensen e Rugani. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

