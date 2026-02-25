Fiorello commenta il fisico di Tiziano Ferro | Non per fare bodyshaming

"Non vogliamo fare bodyshaming, ma Tiziano qualche chiletto in più l'ha messo": il commento arriva da Fiorello durante la diretta Instagram in concomitanza alla prima serata di Sanremo 2026. Subito dopo l'esibizione di Tiziano Ferro, all'Ariston come super ospite, lo showman ha espresso la sua considerazione salvo poi smorzare: "Ci sta, siamo tutti così. Io sono una specie elastico". Il ricordo è andato così al Festival 2020 condotto da Amadeus, quando tra il cantante di Latina e Fiorello si verificò una frizione nata da una battuta e subito amplificata dai social. Durante la seconda serata, Ferro scherzò in diretta con il conduttore: "Ama è l'una, vogliamo fa' qualcosa domani?", infastidito dalla lunghezza degli interventi di Fiorello. Poi aggiunse: "Hashtag Fiorello statte zitto". La battuta diventò immediatamente virale e secondo le ricostruzioni registrate dietro le quinte, Fiorello non avrebbe affatto gradito le parole del cantante. 🔗 Leggi su Today.it

