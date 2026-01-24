Sanremo 2026 Tiziano Ferro sarà il superospite di Carlo Conti?

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partecipazione di Tiziano Ferro come superospite a Sanremo 2026. Tuttavia, circolano voci che indicano un possibile coinvolgimento dell’artista durante la prossima edizione del Festival, condotto da Carlo Conti. Restano da attendere annunci ufficiali per avere dettagli certi su questa eventuale presenza e sul ruolo che Ferro potrebbe ricoprire nel palco dell’Ariston.

Tiziano Ferro potrebbe salire sul palco dell'Ariston per la nuova edizione del Festival di Sanremo come superospite. Tiziano Ferro potrebbe tornare da superospite musicale al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Secondo quanto apprende l'Adnkronos è questa una delle ipotesi su cui è al lavoro Carlo Conti. Ferro, che ha pubblicato il nuovo album 'Sono un grande' il 24 ottobre scorso, tornerebbe al festival dopo 6 anni dall'edizione del 2020, dove fu ospite fisso della prima edizione guidata da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico, che lunedì farà ascoltare in anteprima alla stampa i 30 brani in gara, è al lavoro sulla costruzione dello show e il completamento del cast. 🔗 Leggi su 2anews.it

