Sanremo 2026 il Medley di Tiziano Ferro scuote l’Ariston

Tiziano Ferro ha fatto scatenare il pubblico dell’Ariston con il suo Medley di successi e il nuovo singolo, attirando l’attenzione di tutti. La sua presenza ha creato un’atmosfera vibrante, grazie alla carica delle canzoni più amate e a un’esibizione energica. La sua performance ha suscitato reazioni entusiaste tra gli spettatori e sui social network. La serata prosegue con altre esibizioni, ma il suo intervento resta tra i momenti più commentati.

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, il Medley di Tiziano Ferro scuote l’Ariston

Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con un Medley di successi e il suo ultimo singolo. Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2026 con un medley di successi, concluso con Perdono, brano che lo ha reso celebre e che Carlo Conti è stato il primo conduttore a volere che fosse eseguita in televisione, invitandolo a Domenica In. Negli stadi la prossima estate per festeggiare 25 di una carriera di caratura internazionale. Presenta sul palco dell’Ariston anche Sono un grande, title track dell’ultimo album, un titolo ambizioso che deriva dall’accettazione della propria unicità e che fa parte di un progetto di rinascita umana del cantautore, reduce dalla conclusione della sua ultima relazione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Sanremo 2026, diretta prima serata: medley di Tiziano FerroTiziano Ferro ha pubblicato un medley durante la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione del pubblico. Scaletta definitiva Sanremo 2026 martedì 24 febbraio, da Pippo Baudo e Kabir Bedi al medley di Tiziano FerroPippo Baudo e Kabir Bedi presenteranno la prima serata di Sanremo 2026, influenzando la scaletta definitiva del 24 febbraio. SANREMO 2026: TIZIANO FERRO SUPER OSPITE DELLA PRIMA SERATA IL 24 FEBBRAIO Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il calendario completo: quando inizia, serate e duetti da non perdere; Luché a Sanremo 2026: l’icona del rap italiano tra i favoriti del Festival; Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: debutto, duetti, finale; Tiziano Ferro super ospite di Sanremo 2026. Sanremo 2026, la pagella della prima serata del Festival: cosa è successoParappappappaparà. È finalmente tornato il Festival di Sanremo 2026. Via, dunque, alla 76esima edizione, ... msn.com Scaletta definitiva Sanremo 2026 martedì 24 febbraio, da Pippo Baudo e Kabir Bedi al medley di Tiziano FerroSanremo 2026, ecco la scaletta definitiva della prima serata martedì 24 febbraio: ordine dei cantanti, omaggi, ospiti e co-conduttori ... virgilio.it Il palco dell’Ariston si illumina: Tiziano Ferro è il super ospite della serata! 25 anni di carriera, da Xdono a oggi… e voi, quale successo volete sentire dal vivo >> https://tinyurl.com/yu82wa94 - facebook.com facebook #R101News: #TizianoFerro sul palco dell'Ariston questa sera #ExtraFestival x.com