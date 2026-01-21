Bonifico da mille euro per un motore inesistente | denunciata

Un'operazione dei Carabinieri di Montoro ha portato alla denuncia di una ragazza della provincia di Napoli, accusata di aver effettuato un bonifico di mille euro per un motore inesistente. L’attività rientra nelle iniziative di contrasto alle truffe online e alle frodi finanziarie, evidenziando l’importanza di verificare sempre la veridicità delle offerte e delle transazioni.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, una ragazza della provincia di Napoli, resasi responsabile del reato di "truffa" a danno di un cittadino montorese. La donna, spacciandosi titolare di una società di rivendita di parti meccaniche per autovetture, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un motore per autoveicolo Fiat Panda. L'ignaro cittadino montorese, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato la donna concordava l'acquisto del motore saldando l'intera cifra pattuita con un bonifico di circa 1.

