Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale

Agnese Fallongo e Tiziano Caputo portano in scena “…Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale” per celebrare la musica italiana. La causa è il desiderio di raccontare storie di passione e amicizia attraverso una commedia musicale ricca di emozioni, che combina momenti divertenti e intensi. Lo spettacolo, in programma sabato alle 21 al teatro di Cascina, invita il pubblico a immergersi in un viaggio tra canzoni e vicende tipicamente italiane.

© Lanazione.it - Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale

Sabato alle 21 arriva sul palco de La Città del Teatro di Cascina ".", scritto e interpretato da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, una commedia musicale romantica, commovente ed esilarante, dal sapore profondamente italiano. Lo spettacolo vede protagonista Agnese Fallongo, vincitrice nel 2023 del Premio Nazionale Franco Enriquez come Miglior Attrice nella categoria teatro classico e contemporaneo, affiancata da Tiziano Caputo, attore, autore e musicista polistrumentista, con il quale Fallongo ha costruito negli anni un solido e riconoscibile sodalizio artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it Pan di Stelle, al via progetto educativo 'Sogna e credici fino alle stelle'Pan di Stelle, marchio del Gruppo Barilla, ha avviato la seconda edizione del progetto educativo Leggi anche: 'Fino alle stelle!' con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo SPOILER - ... Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale -TEATRO COMUNALE di NOVA M.se