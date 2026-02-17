' Fino alle stelle!' con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) .Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivalecon Agnese Fallongo e Tiziano CaputoSabato 28 febbraio, ore 21 - La Città del Teatro – CascinaUn racconto in musica, una storia di sogni e di strada, firmata da uno dei duo più interessanti del teatro italiano contemporaneo.Sabato 28 febbraio alle ore 21.00 arriva sul palco de La Città del Teatro di Cascina .Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale, scritto e interpretato da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, una commedia musicale romantica, commovente ed esilarante, dal sapore profondamente italiano.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Agnese Fallongo e Tiziano Caputo al Teatro degli Angeli con “Circo Paradiso”
Colleferro. Agnese Fallongo e Tiziano Caputo in scena con grande successo al “Vittorio Veneto”. Il loro “Circo Paradiso” ha concluso qui il suo tourA Colleferro, l'apertura della Stagione Teatrale 2025-2026 al “Vittorio Veneto” è stata caratterizzata dalla partecipazione di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, protagonisti dello spettacolo “Circo Paradiso”.
SPOILER - ... Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo Stivale -TEATRO COMUNALE di NOVA M.se
Argomenti discussi: CTB – I Mezzalira; Planetario di Roma, spettacoli astronomici nel mese di febbraio; Olimpiadi: alloggi alle stelle, rincari fino al 162; New York: Equinix, quotazioni alle stelle.
Pan di Stelle, al via progetto educativo 'Sogna e credici fino alle stelle'Roma, 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Pan di Stelle-love brand del Gruppo Barilla scelto da circa 7,5 milioni di famiglie italiane lancia la seconda edizione del progetto educativo Sogna e credici ... notizie.tiscali.it
Jo Squillo: Pan di Stelle lancia la seconda edizione del progetto educativo Sogna e credici fino alle stelle un viaggio tra i sogni dei bambini italianiTra i più di 5.700 sogni raccontati dai partecipanti nel 2025 e raccolti da Pan di Stelle, quasi uno su due (46%) riguarda il futuro professionale, mentre il 21% riflette desideri familiari e il 16% ... tgcom24.mediaset.it
Che magnifica serata!!! Agnese Fallongo e Tiziano Caputo bravissimi!!! Applausi a scena aperta facebook