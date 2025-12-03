Fiera Antiquaria e inizio delle Festività | aperture speciali e visite guidate gratuite a Casa Bruschi

Arezzo, 3 dicembre 2025 – A partire dal fine settimana di Fiera Antiquaria e con l'inizio delle Festività la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, invita i visitatori a scoprire le sue collezioni con un variegato programma di iniziative. Sabato 6 dicembre alle 11:30, visite guidate alle mostre Fantasie Déco. Opere dalla collezione d'arte di Fondazione CR Firenze e Monete dal mondo condotte dalle rispettive curatrici, Lucia Mannini e Franca Maria Vanni. Un'occasione unica per approfondire due percorsi espositivi che offrono uno sguardo originale sulla storia, la cultura e il gusto del Novecento.

