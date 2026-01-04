Fiera Antiquaria piove Governo ladro
La Fiera Antiquaria di Arezzo si svolge sotto una pioggia incessante, che rende difficile la giornata agli espositori e visitatori. Mentre l’assessore annuncia controlli e multe, i banchini si svuotano lentamente, lasciando spazio alle acque che si fanno strada tra le bancarelle. Una situazione che evidenzia come, in ogni contesto, le intemperie non fanno distinzioni e richiedono una gestione adeguata.
E l’assessore promette multe mentre i banchini nuotano verso casa Arezzo – Piove. Ma piove davvero. Di quelle piogge democratiche che non guardano in faccia a nessuno: né al turista con la scarpa buona, né all’antiquario col mobile del ’700 già mezzo gonfio come una spugna da cucina. Risultato? Piazza Grande, Corso Italia e compagnia cantante sembrano il set di un film post-apocalittico: niente zombie, solo qualche piccione incazzato e due ombrelli rovesciati. Molti operatori, gente strana che invece di vendere cover per cellulari vende comò dell’Ottocento, hanno fatto una cosa rivoluzionaria: sono andati a casa. 🔗 Leggi su Lortica.it
