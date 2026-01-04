Fiera Antiquaria piove Governo ladro

La Fiera Antiquaria di Arezzo si svolge sotto una pioggia incessante, che rende difficile la giornata agli espositori e visitatori. Mentre l’assessore annuncia controlli e multe, i banchini si svuotano lentamente, lasciando spazio alle acque che si fanno strada tra le bancarelle. Una situazione che evidenzia come, in ogni contesto, le intemperie non fanno distinzioni e richiedono una gestione adeguata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.