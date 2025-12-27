Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni i risultati dell' autopsia | Ha cercato di difendersi

Anna Tagliaferri ha cercato di difendersi dalla furia assassina del suo compagno Diego Di Domenico che con ben sette coltellate ha posto fine alla sua giovane vita, domenica scorsa nel suo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni, i risultati dell'autopsia: «Ha cercato di difendersi» Leggi anche: Femminicidio a Cava de' Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate Leggi anche: Chi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato

La mattanza di Anna, uccisa dal compagno con 7 coltellate. Così la mamma 75enne ha tentato di salvarla - La vittima dell’ennesimo femminicidio è una nota imprenditrice pasticciera di Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri aveva 40 anni. quotidiano.net

Anna Tagliaferri uccisa dal compagno, il racconto della mamma accoltellata: la lite dopo pranzo e la furia omicida - Un litigio dopo pranzo, nato per futili motivi, si è trasformato nella tragedia che ha sconvolto Cava de' Tirreni. msn.com

Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni, la lite e la tragedia: il racconto della mamma - facebook.com facebook

Pippo Pelo: “Anna Tagliaferri era elegante, generosa e luminosa” x.com

