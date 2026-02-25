Fiat Argo 2027 | dimensioni motori e sicurezza per il Sudamerica

La Fiat Argo 2027, versione brasiliana della Grande Panda, farà il suo debutto a settembre. Il modello, che condivide la piattaforma con la Grande Panda europea, sarà prodotto nello stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais, e commercializzato con il nome Argo. La produzione di serie inizierà alla fine di agosto, in coincidenza con il cinquantesimo anniversario di Fiat in Brasile. Questo lancio rappresenta un passo strategico per Stellantis, che punta a consolidare la sua presenza nel mercato sudamericano con un modello adattato alle esigenze locali. Design e motorizzazioni: l’adattamento al mercato sudamericano. La nuova Argo si distingue per le sue dimensioni aumentate rispetto alla versione attuale, con una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,76 metri e un’altezza di 1,57 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

