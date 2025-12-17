Scopri i corsi sull’Islam finanziati da Bruxelles, che offrono approfondimenti sulla sharia e le sue implicazioni, accompagnati da lezioni su Gaza con la relatrice Francesca Albanese. Un’occasione per comprendere meglio tematiche delicate e spesso al centro di dibattiti internazionali, attraverso programmi studiati per offrire prospettive dettagliate e aggiornate.

I corsi sull'Islam finanziati da Bruxelles e il ruolo di Francesca Albanese: lezioni pro-Pal per capire la sharia

Corsi che spiegano l’Islam e le sue ragioni, compresa la sharia, finanziati da Bruxelles e lezioni su Gaza con Francesca Albanese come relatrice di eccezione. La nuova inchiesta de Il Giornale disvela la rete di connessioni tra l’Unione Europea e alcune università italiane. Francesca Albanese. Scrive Il Giornale: «Dopo la Toscana e l’ Emilia Romagna, il “tour” di Francesca Albanese prosegue anche nelle scuole delle Marche. L’altro giorno la madrina dei pro-Pal, frequentatrice dei convegni di Hamas, è comparsa in videocall in un liceo scientifico di Pesaro, per istruire i ragazzi sul “genocidio” dei palestinesi, il diritto alla resistenza, e la complicità dei governi europei, in particolare quello italiano ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

