Sanremo 2026 seconda serata con le nuove proposte Pilar Fogliati Achille Lauro e Lillo Conti | Ascolti in calo? Non perdo il sorriso

Dopo il debutto soft di ieri (con ascolti in calo), che ha visto tutti e 30 i Big calcare il palco dell’Ariston per la prima volta, da oggi la gara si fa più selettiva: salgono sul palco soltanto 15 dei 30 artisti in gara, mentre l’altra metà tornerà nella terza serata. Questa sera la macchina del voto cambia rispetto alla prima serata. Se martedì il giudizio era affidato esclusivamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla seconda serata entra in gioco il pubblico da casa con il televoto. Le esibizioni dei Big vengono valutate con un peso paritario: il 50% spetta alla Giuria delle Radio e il restante 50% al Televoto. Al termine della serata viene stilata una classifica dei 15 brani eseguiti. Al pubblico, però, vengono comunicate soltanto le prime cinque posizioni e senza indicarne l’ordine preciso. Il risultato confluisce poi nella classifica generale provvisoria, che si aggiorna serata dopo serata fino alla finale di sabato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati

Pilar Fogliati co-conduttrice di Conti a Sanremo 2026 con Achille Lauro e Lillo nella serata del 25 febbraioPilar Fogliati ha preso il comando della serata di Sanremo 2026, affiancando Achille Lauro e Lillo.

Sanremo 2026 apre la 76ª edizione martedì 24 febbraio, con omaggio a Pippo Baudo e il ritorno all’Ar

Temi più discussi: Scaletta seconda serata Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine alfabetico; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata; Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti, ospiti e orari.

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: chi canta, gli ospiti. A che ora arrivano i campioni di Milano CortinaLa scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera al Festival, conduttori e ospiti. Salta Arianna Fontana ... corrieredellosport.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

Pilar Fogliati stasera a Sanremo 2026 come co-conduttrice. La seguirete La bravissima attrice, reduce dal fresco successo di Cuori 3, salirà sul palco dell’Ariston. In conferenza stampa ha esordito con “Sono emozionatissima”. Se lo merita davvero - facebook.com facebook

Pilar Fogliati conferma la relazione con il fidanzato Paratici: «Fabio a Sanremo Lui ha tanto da fare e il mondo del calcio è così lontano» x.com