Festival di Sanremo | Fedez-Masini sul pezzo Brancale che interpretazione fulminati da Fulminacci TUTTE LE PAGELLE

Fedez e Masini si sono esibiti al Festival di Sanremo, creando grande attenzione tra il pubblico. La loro performance ha attirato l’interesse per l’energia e la spontaneità, mentre Brancale ha sorpreso con un’interpretazione intensa. Fulminacci ha invece lasciato il segno con una presenza carica di emozione. La serata si è conclusa con diverse valutazioni, tra cui quella di Ditonellapiaga, che ha riscosso un buon successo con il brano “Che fastidio!”.

Ditonellapiaga – Che fastidio! VOTO 7 Apre la serata e alla fine scopriremo che a proposito di fastidio è una di quelle che infastidisce di meno. Ritmo, ballo, c'è tutto. Non abbiamo capito se è un tormentone, una canzone che ti si appiccica addosso o altro. Sappiamo solo che ci piace. Michele Bravi – Prima o poi VOTO 6 Meglio di altre volte, ma senza altezze. "Prima o poi" ritroveremo il cantante che ha vinto X Factor, perché quella voce è inconfondibile. Bravi.no, ma non Bravi.ssimo. Sayf – Tu mi piaci tanto VOTO 7 Sul palco ci sa stare e non è banale. Anzi. Cita Berlusconi, Tenco, il G8, il testo è spessore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Se al posto del duo Fedez-Masini ci fosse stata Levante sarebbe stata un'ottima top5. #Sanremo2026 x.com