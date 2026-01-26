Sanremo Fedez – Masini e Brancale verso il podio | tutte le pagelle

Al Festival di Sanremo, Fedez con Marco Masini e Serena Brancale con i loro brani si candidano a conquistare il podio. Dopo il primo ascolto dei giornalisti, si delineano i favoriti, tra cui Michele Bravi. Ecco le valutazioni e le prime impressioni sui principali concorrenti di questa edizione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle performance in gara.

Fedez e Marco Masini con Male necessario, Serena Brancale con Qui con me. Michele Bravi con Prima o poi: sono i candidati alla vittoria a Sanremo dopo il primo ascolto dei giornalisti Oggi c’è stato l’ascolto dei giornalisti delle 30 canzoni in gara del festival di Sanremo. Tra promossi e bocciati sicuramente avremmo potuto fare a meno di qualche brano, ma il cast e i suoni sono variegati, proprio come aveva anticipato Carlo Conti. Arisa, Magica favola. In questo brano la cantante si racconta con maggiori consapevolezze, parla di se stessa, arrivata all’età di 40 anni e dopo una vita amorosa abbastanza tormentata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Analizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.

Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletanoFedez e Masini guidano le pagelle del Festival, con Serena Brancale che insegue. Sal Da Vinci conquista con il matrimonio napoletano. ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026: il primo ascolto premia Ditonellapiaga, Serena Brancale, Fedez-Masini. Menzione speciale per Sal Da VinciCarlo Conti, 64 anni, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 (lo ha già condotto nel triennio 2015, 2016 e 2017 e lo scorso anno) ha presentato in anteprima a giornalisti e addetti ai lavori ... amica.it

