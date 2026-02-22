festival di sanremo tutti i vincitori da nilla pizzi a olly

Il Festival di Sanremo ha visto numerosi vincitori, tra cui Nilla Pizzi e Olly, a causa delle diverse edizioni che attirano grandi artisti italiani. Quest’anno, l’evento ha portato sul palco giovani talenti emergenti e veterani, con esibizioni che hanno fatto parlare il pubblico. La competizione continua a rappresentare un punto di riferimento per la musica italiana, con una lunga storia di successi e novità. La prossima edizione si preannuncia ricca di sorprese e ospiti speciali.

Al via l’edizione 2026, ecco tutti i vincitori del Festival di Sanremo dal 1951 al 2024 (da Nilla Pizzi a Olly) e delle Nuove proposte dal 1984 al 2025 (da Eros Ramazzotti a Settembre). Al via martedì 24 febbraio su Rai1 il Festival di Sanremo 2026, edizione numero 76 della kermesse più amata e più seguita in Italia. Non c’è un vero favorito dopo il primo ascolto, le nostre pagelle. Il vincitore rappresenterà poi l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026. Andiamo a riscoprire tutti i vincitori delle passate 75 edizioni. Tutti i vincitori del Festival di Sanremo (Campioni Big). 1951 Nilla Pizzi – Grazie dei fiori 1952 Nilla Pizzi – Vola colomba 1953 Carla Boni Flo Sandon’s – Viale d’autunno 1954 Giorgio Consolini Gino Latilla – Tutte le mamme 1955 Claudio Villa Tullio Pane – Buongiorno tristezza 1956 Franca Raimondi – Aprite le finestre 1957 Claudio Villa Nunzio Gallo – Corde della mia chitarra 1958 Domenico Modugno Johnny Dorelli – Nel blu dipinto di blu 1959 Domenico Modugno Johnny Dorelli – Piove (Ciao ciao bambina) 1960 Tony Dallara Renato Rascel – Romantica 1961 Betty Curtis Luciano Tajoli – Al di là 1962 Domenico Modugno Claudio Villa – Addio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Vincitori Sanremo Giovani 2025: ecco chi ha vinto e andrà al Festival di Sanremo 2026Scopri i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025, che avranno l'onore di partecipare al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo, tutti i vincitori del Festival dagli anni ’90 a oggi: le ultime ballad sanremesi, l’irruzione del televoto e il trionfo della Gen ZNel 2023, il Festival di Sanremo ha visto trionfare la giovane artista della Generazione Z, portando una ventata di novità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata; Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più); Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Tutto sul Festival e il programma delle serate.

Sanremo 2026, elenco ufficiale: tutti gli ospiti, i co-conduttori e i Big pronti a salire sul palcoSanremo 2026: elenco dettagliato di ospiti, co-conduttori e momenti imperdibili delle serate del Festival. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serataLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata ... tg24.sky.it

C'è stata un'edizione del Festival di Sanremo in cui una cantante arrivò prima seconda e terza classificata: Nilla Pizzi. Ecco perché - facebook.com facebook