Maria Antonietta e Colombre | Stiamo insieme da 15 anni Io ansiosa lui zen Siamo come Sandra e Raimondo

Maria Antonietta e Colombre si sono incontrati 15 anni fa, motivo che ha rafforzato il loro legame nonostante le differenze caratteriali. Lei è ansiosa, lui mantiene sempre una calma zen, e insieme creano un equilibrio speciale. La loro collaborazione musicale nasce da questa unione, che si riflette anche nelle loro canzoni. La coppia si esibirà a Sanremo 2026 con il brano “La felicità e basta”.

In arte sono “Maria Antonietta e Colombre", un duo musicale indie in gara a Sanremo 2026 con il brano “La felicità e basta”. Nella vita, però, sono Letizia Cesarini e Giovanni Imparato: marchigiani, con una lunga gavetta alle spalle nella musica ma anche in altri ambiti - lei, infatti, è scrittrice, conduttricee ha perfino studiato teologia, lui è stato professore di italiano a scuola. Due personalità artistiche molto variegate ma, soprattutto, una donna e un uomo che si amano da 15 anni. Coppia nella musica e nella vita, trovare un equilibrio tra amore e lavoro non è difficile per loro, anzi, è un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: "Sarà un atto poetico da vivere insieme"Maria Antonietta e Colombre portano sul palco dell’Ariston un atto poetico che si preannuncia unico.

Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervistaMaria Antonietta e Colombre salgono sul palco del Festival di Sanremo e presentano il loro brano, intitolato “La felicità e basta”.

