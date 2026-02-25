Lucio Dalla, poeta e musicista italiano, ha lasciato un segno indelebile con le sue canzoni durante la Festa delle Donne. La sera dell’8 marzo, nel programma 2026, vengono riproposte le sue poesie, tra cui quelle di

"La sera dei miracoli" e il ricordo di uno dei più grandi musicisti, cantautori e interpreti italiani Lucia Dalla, nel programma 2026 dell’8 marzo. È stato presentato dall’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini e da Mario Bruni per la Fondazione Guido D’Arezzo, l’evento organizzato in occasione della prossima Giornata della Donna. In arrivo alle 21 di domenica 8 marzo al Teatro Petrarca dunque "La sera dei miracoli", uno spettacolo come di consueto offerto gratuitamente dal Comune. Sul palco saliranno i musicisti della Good Vibration Entertainment srl, professionisti che vantano collaborazioni con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, Carmen Consoli e Mario Biondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8 marzo, al Teatro Petrarca il ricordo di Lucio Dalla: musica e riflessione per celebrare le donneIl Teatro Petrarca ospita una serata dedicata a Lucio Dalla, organizzata per celebrare le donne e il suo contributo musicale.

Liberi, la notte di musica per Lucio Dalla: ecco come partecipare alla festa a BolognaIl concerto di celebrazione per Lucio Dalla si svolge a Bologna, dopo che la città ha deciso di onorare la sua memoria con una grande festa musicale.

Temi più discussi: Le iniziative per la Festa della Donna; Lavoretti per la Festa della Donna: foto e idee da copiare; Festa delle donne. Le poesie di Lucio Dalla nella notte del Petrarca; 6 e 7 marzo, le iniziative della Asl Roma 1 in occasione della festa della donna.

Perché sia festa ogni giorno per le donne e per gli uominiè l’8 marzo è vorrei esprimere delle semplici riflessioni sulla festa che stiamo celebrando: come donna mi fa piacere ricevere un bel mazzolino di simpatici e allegri fiorellini e sentirmi un po’ ... avvenire.it

Festa delle donne, perché si regala la mimosa?Vi siete mai chiesti come mai per la Festa delle Donne si regala proprio la mimosa e non un altro fiore? Ecco svelato il motivo ... msn.com

8 Marzo festa delle donne Milano Pranzo spettacolo.. Ingresso anche per gli uomini .Manca pochissimoe per info biglietti, chiamare il numero sulla locandina - facebook.com facebook