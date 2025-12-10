Irpinia Express fa tappa a Gesualdo | viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale
Irpinia Express, il celebre “Treno del Paesaggio” promosso dalla Fondazione FS, torna a percorrere le tratte storiche dell’entroterra campano con una nuova tappa dedicata alla magia delle festività natalizie, fermandosi a Gesualdo per un suggestivo viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale.
