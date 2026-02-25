Ferrara | 150 milioni per salvare i suoli dal cuneo salino

Il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara ha avviato oggi un nuovo mandato di cinque anni, dopo aver deciso di confermare Stefano Calderoni alla presidenza. La decisione nasce dalla necessità di proteggere i terreni agricoli dai danni causati dal cuneo salino, un fenomeno che minaccia le colture locali. Per affrontare questa emergenza, sono stati stanziati 150 milioni di euro destinati a interventi specifici sui suoli. La sfida principale rimane la gestione efficace di questa crisi ambientale.

Il Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara avvia oggi un nuovo mandato quinquennale con Stefano Calderoni riconfermato alla presidenza. Al suo fianco, come vicepresidenti, Luca Natali e Andrea Rino Crovetti, rispettivamente rappresentanti di Confagricoltura e Coldiretti. Il nuovo esecutivo include anche Paolo Cirelli e Massimo Munerati, per un totale di 20 consiglieri, 3 sindaci revisori e 3 rappresentanti sindacali. Mauro Monti è stato confermato come direttore generale. Calderoni ha annunciato un piano di investimenti per affrontare il cambiamento climatico e la minaccia del cuneo salino, con progetti per barriere idrauliche e invasi di compensazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

