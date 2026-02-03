Allagare Valle Falce e il Mezzano Così fermeremo il cuneo salino

Piero Genovesi di Ispra spiega che allagare Valle Falce e il Mezzano potrebbe essere la soluzione per fermare il cuneo salino. L’obiettivo è proteggere le zone da infiltrazioni di acqua salata, e il progetto sembra già trovare consensi tra gli esperti. La strategia prevede di allagare alcune aree, creando una barriera naturale contro il sale che minaccia le falde acquifere. Ora si lavora per capire come realizzare il piano senza danneggiare l’ambiente.

Non nasconde il suo entusiasmo Piero Genovesi, responsabile servizio coordinamento fauna selvatica di Ispra. Si è da poco concluso l'incontro per la giornata mondiale delle zone umide (World wetlands day). Le terre di mezzo, il titolo. Lo scenario Palazzo Bellini, Comacchio. Attorno al tavolo amministratori ed esperti, testa e cuore a quella distesa d'acqua, canali e mondi che costituisce il Delta e alla pianura sterminata del Mezzano. Terre strappate all'acqua tanti anni fa, bonificate, solchi e trattori. Un progetto ambizioso, che guarda al passato. "Mettere di nuovo l'acqua nella Valle del Mezzano, in Valle Falce e in altre zone prosciugate – spiega Piero Genovesi –.

