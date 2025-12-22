Lunedì 29 il nuovo Consiglio regionale | la convocazione di Fernando Errico
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Regionale della Campania si insedierà per la prima seduta della XII Legislatura lunedì 29 dicembre alle ore 11. All’ordine del giorno della seduta, convocata dal consigliere più anziano, Fernando Errico, la presa d’atto della proclamazione degli eletti, l’elezione del Presidente del Consiglio regionale, l’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta e discussione. La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Consiglio Regionale della Campania. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
