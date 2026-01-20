La Polizia Municipale di Limatola è stata inserita nel calendario 2026 della Scuola Regionale di Polizia Locale, dedicato al mese di agosto. Questa scelta riconosce l’impegno quotidiano del Corpo nel garantire sicurezza e legalità nel territorio. L’iniziativa sottolinea l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Municipale, simbolo di presenza costante e affidabile per la comunità di Limatola.

I mesi della Polizia municipale parlano anche limatolese. Il calendario 2026 della Scuola regionale di Polizia locale, infatti, giunto alla XX edizione, appena pubblicato e presto prossimo ad essere inviato nei Comuni e nei Comandi di tutta la regione, “dedica” il mese di Agosto alla Polizia municipale di Limatola. Il mese in questione, infatti, è corredato dalla foto del Maresciallo Tommaso Albano, figura da anni in servizio – appunto – presso il Comando del Municipio guidato dal Sindaco Domenico Parisi. Il Maresciallo Albano, in particolare, è ritratto di spalle con lo sguardo rivolto verso la facciata del Municipio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - La Polizia Municipale di Limatola sul calendario della Scuola Regionale

