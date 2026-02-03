Dopo la protesta sui silos la Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario in Sicilia

Dopo settimane di tensioni e proteste sui silos, la Cmc ha finalmente saldato gli stipendi di dicembre agli operai del collettore fognario in Sicilia. Circa 60 dipendenti del consorzio hanno ricevuto il pagamento, portando un po’ di sollievo tra chi lavora da mesi in condizioni di incertezza. La questione era diventata calda, ma ora sembra esserci una parziale soluzione alle difficoltà economiche del settore.

Pagati gli stipendi del mese di dicembre ai circa 60 dipendenti del consorzio Palermo Sud-Est impegnati nei lavori del collettore fognario. Dopo la protesta avvenuta venerdì, come riferito da PalermoToday, è arrivato un segnale significativo da parte della Cmc Ravenna, la società che ha acquisito il ramo d’azienda della Manelli e che ancora attende il formale subentro e la conseguente presa d’atto da parte della stazione appaltante. “Un segnale - affermano i segretari di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo e Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani Salvatore De Luca e di Feneal Uil Tirrenica Salvatore Puleo - che sicuramente ha disteso gli animi e che consente la definizione degli ultimi passaggi con più serenità".🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Palermo Sud Est La Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario: "Ora più serenità per completare il subentro alla Manelli" La Cmc ha pagato gli stipendi di dicembre ai circa 60 operai che lavorano al collettore fognario di Palermo Sud-Est. Stipendi sempre in ritardo e cantieri fermi, gli operai ex Manelli salgono su un silos per protesta Gli operai ex Manelli sono saliti di nuovo su un silos per protestare. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Palermo Sud Est Argomenti discussi: Vestas, dopo la protesta sul tetto del sito a Taranto l'azienda replica: solo 16 lavoratori a Melfi, non 32; Oltre cento agenti feriti, panchine sradicate e vetri infranti: i danni dopo il corteo per Askatasuna | Foto e video; Ora più che mai dobbiamo essere solidali con le persone del Minnesota: i giocatori NBA si…; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato. Toscana Centro sposta gli interventi senologici da un ospedale a un altro. Dopo la protesta la Asl torna sui suoi passiLa sospensione della procedura di trasferimento da Borgo San Lorenzo a Ponte a Niccheri è temporanea, precisa la Regione. Il tempo preso servirà a ridefinire e meglio precisare l'intero percorso ... quotidianosanita.it Sanremo 2026, esplode la protesta dopo l’annuncio di Carlo Conti/ Festival senza BigSanremo 2026, scatta la protesta dei telespettatori dopo l'annuncio di Carlo Conti al TG1. Il cast non convince addetti ai lavori, pesa l'assenza dei big Oggi Carlo Conti ha fatto tappa al TG1 per ... ilsussidiario.net Protesta al centro Don Bosco dopo l’apertura della Basko in via Carrara: giovani entrano con divise da basket per denunciare la perdita di aree sportive gratuite - facebook.com facebook Torino, violenza dopo la protesta per Askatasuna: 31 poliziotti feriti, 10 arresti. #askatasuna x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.