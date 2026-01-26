Fermato un 14enne per strada con un coltello a serramanico lungo 20 centrimetri

Un ragazzo di 14 anni è stato fermato per strada con un coltello a serramanico di circa 20 centimetri. Alla richiesta di spiegazioni, non ha fornito una motivazione convincente per il possesso dell’arma. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Aveva in tasca un coltello lungo 20 centimetri, ma non sapeva dare una motivazione plausibile per averlo con sè.I carabinieri di Domodossola, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un ragazzo di 14 anni già noto alle forze dell’ordine che, sottoposto a perquisizione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su fermato 14enne

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su fermato 14enne

Argomenti discussi: Ritrovato a Milano il 14enne scomparso a Verona. Ma le indagini vanno avanti: Zone d'ombra; Diego riabbraccia la mamma a Milano. Cosa ha fatto in città e quel messaggio: Vado a fare soldi facili; Tirapugni, manganello e coltelli: fermato 14enne con armi e droga a Roma; Ritrovato Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: era in un poliambulatorio di Milano. In attesa della madre.

Travolto da un’auto mentre va a prendere lo scuola bus nel Torinese: 14enne sfonda parabrezza, è gravissimoA San Sebastiano da Po, piccolo comune a nord-est di Torino, uno studente di 14 anni è stato travolto da un’auto mentre si recava a piedi alla fermata dell’autobus lungo la provinciale 590. fanpage.it

Tirapugni, manganello e coltelli: fermato 14enne con armi e droga a RomaUn’operazione dei carabinieri della compagnia Roma Casilina ha portato alla scoperta di un 14enne in possesso di un vero e proprio kit da picchiatore e materiale per confezionare droga. L’adolescent ... msn.com

In piazza a Monreale con una pistola giocattolo, fermato 14enne. - facebook.com facebook