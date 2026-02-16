Spaccio fermato un ragazzo con 11 dosi di eroina | scoperta altra droga in casa

Il ragazzo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri domenica pomeriggio in via, dopo che gli agenti hanno trovato con lui 11 dosi di eroina. La sua attività di spaccio è stata confermata anche da una perquisizione within della sua casa, dove gli agenti hanno scoperto altra droga e materiali utili al confezionamento.

Continua l’azione di contrasto da parte dei carabinieri nel territorio cittadino. Nel pomeriggio di domenica 15, durante un servizio di controllo, l’attenzione dei militari è stata attirata da un uomo che stava parlando, secondo quanto riportato in modo sospetto, con un altro soggetto, in via Porta Catena. Dopo pochi istanti infatti, i militari hanno visto l’uomo, successivamente identificato in un 26enne, cedere un piccolo involucro al giovane che, in cambio, gli ha consegnato delle banconote. Notata l’azione, i militari sono intervenuti: mentre uno tratteneva lo spacciatore, trovato in possesso di 150 euro, l’acquirente è stato bloccato dal capo equipaggio al quale ha consegnato spontaneamente la dose di stupefacente risultato essere eroina.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 34 anni e una donna di 54 per detenzione e spaccio di droga.

I carabinieri di Genova Centro hanno arrestato un uomo di 45 anni, originario del Senegal, per un ordine di carcerazione relativo a reati di produzione e traffico di droga.

