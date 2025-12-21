Chi sono i figli di Ornella Muti Naike Rivelli Carolina e Andrea Fachinetti
Ornella Muti ha tre figli, Naike Rivelli e Carolina e Andrea Fachinetti. Ornella Muti non ha mai voluto rivelare chi è il padre di Naike Rivelli. Per diverso tempo nel mondo del cinema si è vociferato che il padre di Naike Rivelli fosse proprio José Luis Bermúdez de Castro. Naike Rivelli è nata nel 1974 dalla breve relazione tra la madre e un uomo rimasto sempre sconosciuto e che non si è occupato della crescita della figlia; è stata Ornella Muti, infatti, a farle sia da madre che da padre. “ Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre. Gli ho dato una ciocca dei capelli e, dopo aver fatto le analisi, abbiamo scoperto che non avevamo legami di parentela. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
