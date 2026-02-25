Fedez e Masini… Sanremo 2026 la notizia arrivata ora Ed è choc tra i cantanti del Festival | l’hanno appena annunciato

Con l’avvio della competizione e dopo l’ascolto dei brani in gara, il Festival di Sanremo 2026 entra in una nuova fase anche sul fronte delle previsioni. Le stime degli operatori si aggiornano rapidamente e, secondo le indicazioni diffuse dagli esperti di Sisal, al momento emergono due nomi davanti a tutti nella corsa alla vittoria. Sanremo 2026, le quote Sisal: la posizione di Fedez e Marco Masini. Nelle valutazioni attuali, Fedez e Marco Masini risultano appaiati in testa con quota 2,75. Il dato li colloca davanti a Serena Brancale, indicata a 3,25. La variazione rappresenta uno dei primi cambiamenti rilevanti registrati dopo la prima serata e la definizione dei primi equilibri in gara. Serena Brancale, pur scendendo rispetto alle precedenti indicazioni, mantiene una posizione di vertice tra i nomi considerati in grado di competere per il primo posto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

